Жители Подмосковья направили почти семьдесят тысяч обращений за льготными путевками в санаторий в режиме онлайн

В 2024 году жители Подмосковья направили более 68 тысяч обращений за льготными путевками в санаторий в режиме онлайн, услуга «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками» размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Данной услугой могут воспользоваться федеральные и региональные льготники, включая ветеранов труда и боевых действий, инвалидов и так далее. Путевку предоставляют по медицинским показаниям. Перед подачей заявление нужно пройти осмотр у терапевта и получить справку по форме 070/у. После этого нужно оставить заявку на портале в разделе «Соцподдержка» — «Организация отдыха».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.