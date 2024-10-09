Жители Подмосковья направили почти тридцать тысяч обращений в областной Росреестр с начала года

С начала 2024 года жители и организации Подмосковья направили в Управление Росреестра по Московской области более 26,9 тысячи обращений. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что на бумажном носителе было подано более 4,6 тысячи обращений, остальные — подавались на электронном носителе (через сайт Росреестра). Помимо этого, в этом году появилась возможность направить официальное обращение в органы власти на платформе обратной связи (ПОС).

«На сегодняшний день результативная работа с гражданами полезна и конструктивна, а также позволяет качественно и оперативно решать возникающие вопросы. Росреестр — открытая служба и ориентируется на интересы своих заявителей», — отметила начальник отдела общего обеспечения учреждения Елена Кобякова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.