Жители Подмосковья направили в Росреестр почти двести тысяч заявлений по учетно-регистрационным действиям

В октябре 2024 года в подмосковный Росреестр поступило 186 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что порядка 20 тысяч из них поступило по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий, 12 тысяч — на регистрацию ипотеки (94% — в электронном виде). Еще более четырех тысяч заявлений направили на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) (более 96% — в электронном виде).

«На территории Московской области число сделок в электронном виде увеличивается, что указывает на преимущество электронного формата регистрации объектов недвижимости», — отметила начальник отдела организации и контроля Управления Ольга Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.