Жители Подмосковья направили в Систему-112 более 80 тыс. обращений о пожарах

Система-112 Московской области играет одну из ключевых ролей в борьбе с пожарами, поскольку обеспечивает быстрый прием вызовов и координацию экстренных служб, с начала 2025 года на номер 112 поступило более 80 тыс. обращений по этой тематике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителям региона напомнили, что при возникновения пожара важно сразу позвонить по номеру 112, указать местоположение и ответить на все вопросы диспетчера. Если пожар имеет природный характер, важно также не игнорировать его и сообщить о нем.

Напомним, что Система-112 Московской области работает круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.