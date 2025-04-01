Жители Подмосковья оформили более 30 тыс. медсправок в режиме онлайн

«Медицинский документ в онлайн-формате удобен тем, что всегда находится под рукой и не потеряется, так как хранится в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Кроме того, оформление справок через интернет не требует очного посещения поликлиники, что позволяет сэкономить время», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.