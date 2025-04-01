Жители Подмосковья оформили более 30 тыс. медсправок в режиме онлайн
Минздрав: более 30 тыс. медсправок оформили в Подмосковье онлайн
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года жители Подмосковья оформили более 30 тыс. медицинских справок в режиме онлайн. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Медицинский документ в онлайн-формате удобен тем, что всегда находится под рукой и не потеряется, так как хранится в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Кроме того, оформление справок через интернет не требует очного посещения поликлиники, что позволяет сэкономить время», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что так жители могут оформить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку 086/у и не только. Получить их можно на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.