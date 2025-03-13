Жители Подмосковья оформили более 600 тыс. услуг через цифровые МФЦ

С начала 2025 года в Подмосковье через цифровые МФЦ оформили более 600 тыс. электронных услуг, свыше 290 тыс. из них — на региональном портале госуслуг, остальные — на федеральном. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители могут оформить необходимую электронную услугу на гостевых компьютерах в любом из отделений МФЦ Подмосковья, а консультанты МФЦ всегда расскажут, как сделать это быстро и безопасно», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

В рамках консультации специалиста жители могут узнать о порядке предоставления услуг, получить помощь в оформлении заявлений, сканировании документов и не только. С помощью гостевых компьютеров им предоставляют безопасный доступ к порталам госуслуг, государственной информационной системе «ЖКХ» и другим сервисам. Узнать график работы учреждения можно на карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.