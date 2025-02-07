Жители Подмосковья оформили более 70 тыс. выписок из домовой книги онлайн

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 70 тыс. онлайн-заявлений на получение выписки из домовой книги. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сделать это можно на региональном портале госуслуг в разделе «Личные документы» — «Специальные документы» или в приложении Добродел. Услуга позволяет получить данные о зарегистрированных в квартире лицах, сведения о которых передаются управляющими компаниями в МФЦ. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале, выбрать муниципалитет и заполнить онлайн-форму заявления. Срок предоставления услуги — один рабочий день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.