Жители Подмосковья оформили более пятидесяти тысяч порубочных билетов в режиме онлайн

Более 50 тысяч порубочных билетов оформили в Подмосковье в режиме онлайн через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться услугой можно на портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Она доступна как для физических и юридических лиц, так и для предпринимателей, которые планируют вырубку, посадку, пересадку зеленых насаждений и являются собственниками недвижимости.

В ведомстве уточнили, что услугу можно получить бесплатно, однако, заявителю нужно будет оплатить компенсационную стоимость за разрешенную вырубку зеленых насаждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.