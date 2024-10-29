Жители Подмосковья оформили более пятидесяти тысяч порубочных билетов в режиме онлайн

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Фото: [unsplash.com]

Более 50 тысяч порубочных билетов оформили в Подмосковье в режиме онлайн через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться услугой можно на портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Она доступна как для физических и юридических лиц, так и для предпринимателей, которые планируют вырубку, посадку, пересадку зеленых насаждений и являются собственниками недвижимости.

В ведомстве уточнили, что услугу можно получить бесплатно, однако, заявителю нужно будет оплатить компенсационную стоимость за разрешенную вырубку зеленых насаждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области