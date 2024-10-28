Жители Подмосковья оформили более трехсот тысяч справок в режиме онлайн

С начала 2024 года жители Подмосковья оформили более 315 тысяч медицинских справок в режиме онлайн на региональном портале госуслуг «Здоровье». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря внедрению такого цифрового сервиса, житель может сэкономить время на походе в поликлинику, так как он может заказать необходимые медицинские документы в несколько кликов», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В ведомстве уточнили, что так жители региона могут получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку 086/у и не только. Справки сформируют автоматически, после чего скачать сразу после заказа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.