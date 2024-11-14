Жители Подмосковья оформили около пяти тысяч заявлений на выдачу льготной «Стрелки» за неделю

На прошлой неделе жители Подмосковья подали порядка пяти тысяч заявлений на выдачу льготной карты «Стрелка», воспользоваться услугой можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Она размещена в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь», она доступна для учащихся и военных пенсионеров. После получения карты ее владелец сможет оплачивать проезд со скидкой 50%. Для оформления заявки нужно войти в личный кабинет через ЕСИА и заполнить поля онлайн-формы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.