Жители Подмосковья оформили почти 100 тыс. социальных карт в режиме онлайн

С начала 2025 года жители Подмосковья оформили более 91 тыс. социальных карт в режиме онлайн, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь», она доступна для льготных категорий граждан, зарегистрированных в регионе. Карта позволяет бесплатно перемещаться в общественном транспорте Москвы и области, а также на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении. Кроме того, с ее помощью можно получить скидку в ряде магазинов и покупать лекарства по льготной цене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.