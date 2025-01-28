Жители Подмосковья оформили почти 3 млн услуг в цифровых зонах МФЦ

В 2024 году жители Подмосковья оформили более 2,5 млн услуг в цифровых зонах подмосковных офисов «Мои Документы». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На гостевых компьютерах можно не только подать заявления в электронном виде на федеральном и региональном порталах госуслуг, но и, например, проголосовать на общем собрании собственников, подать декларацию или оплатить налоги на сайте ФНС», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

По ее словам, консультанты центров помогают жителям разобраться с электронными сервисами, а также приложениями «Умная платежка» и «Госуслуги.Дом». Доступ в интернет в таких зонах предоставляется через специальный браузер, что защищает пользователей от утечки персональных данных, заключили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.