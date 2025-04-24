Жители Подмосковья оформили почти 8 тыс. онлайн-записей в ветклинику

С начала 2025 года жители Подмосковья воспользовались онлайн-сервисом «Запись в ветеринарную клинику», размещенном на региональном портале госуслуг, более 7,6 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис позволяет записать питомца на прививку, ежегодный профилактический осмотр и не только, он размещен на главной странице портала в разделе «Сервисы». Для оформления записи в ветклинику нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, выбрать удобную ветклинику, специалиста, время и дату посещения. Жителям региона доступны 54 государственные клиники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.