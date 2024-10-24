Жители Подмосковья оформили почти десять тысяч охотничьих билетов на региональном портале госуслуг

С начала 2024 года жители Подмосковья подали более восьми тысяч заявлений на оформление охотничьего билета через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугой могут воспользоваться жители региона старше 18 лет, у которых нет судимости и которые знают требования охотничьего минимума. Для подачи заявления нужно заполнить онлайн-форму и прикрепить личную фотографию, в случае положительного результата пользователи смогут забрать документ в МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.