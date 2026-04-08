Жители Подмосковья около 650 тыс. раз подтвердили или отменили запись к врачу с помощью робота Светланы

В Подмосковье с начала года жители около 650 тыс. раз подтвердили или отменили запись к врачу с помощью робота Светланы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта звонит жителю за день до приема, чтобы напомнить о визите, и просит подтвердить или отменить запись.

Робот звонит с номера +7 (498) 602-31-35. Также с помощью Светланы можно вызвать врача на дом или продлить электронный рецепт на льготное лекарство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность внедрения ИИ-технологий в сферу здравоохранения региона.