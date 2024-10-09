Жители Подмосковья оставили десять миллионов вызовов на номер «112» с начала года

С начала 2024 года в Систему-112 Московской области поступило порядка 10 миллионов вызовов. Об этом сообщает Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В основном жители региона обращались за помощью медработников. Кроме того, в тройку самых популярных вошли звонки в полицию и ГИБДД, а также пожарную охрану. В сообщении уточнили, что каждый день операторы принимают и обрабатывают свыше 35 тысяч обращений.

«Среди них — требующие реагирования экстренных служб, справочные, направленные в другие регионы, лингвистические, требующие психологической помощи», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.