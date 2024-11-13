Жители Подмосковья осуществили почти сто тысяч онлайн-регистраций спецтехники
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Жители Подмосковья воспользовались услугой регистрации самоходных машин и других видов техники, размещенной на региональном портале госуслуг, более 85 тысяч раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Ее можно найти в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Сервис доступен для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в собственности которых есть самоходные машины и другая спецтехника. В ведомстве уточнили, что регистрация нужна для тракторов, катков, бульдозеров, автогрейдеров и не только.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.