Жители Подмосковья осуществили почти сто тысяч онлайн-регистраций спецтехники

Жители Подмосковья воспользовались услугой регистрации самоходных машин и других видов техники, размещенной на региональном портале госуслуг, более 85 тысяч раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ее можно найти в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Сервис доступен для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в собственности которых есть самоходные машины и другая спецтехника. В ведомстве уточнили, что регистрация нужна для тракторов, катков, бульдозеров, автогрейдеров и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.