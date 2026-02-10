Жители Подмосковья подали 1 тыс. онлайн-заявлений на выплату к юбилею брака

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 1 тыс. онлайн-заявлений на получение единовременной выплаты к юбилею совместной жизни, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» — «Пенсионерам», для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления. Это могут сделать супружеские пары, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. К последующим юбилеям выплату будут назначать в беззаявительном порядке.

