Жители Подмосковья подали более 100 заявок на получение сертификатов для переселения из аварийного жилья

С начала июня 2025 года собственники аварийного жилья в Подмосковье подали 111 заявлений на получение жилищных сертификатов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья», — напомнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В общей сложности заявки поступили в 22 округах, наибольшее число — в Щелково, Кашире, Орехово-Зуевском, Рузском, Королеве и Шатуре. Сертификат позволит им ускорить переезд в новое жилье и оплатить покупку за счет государства, которое выкупает 1 кв. м по цене 174 839 рублей. Выплата по сертификату составит не менее 4 895 492 рублей.

Узнать подробнее о процедуре можно по телефону «Горячей линии» (8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.