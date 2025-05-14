Жители Подмосковья подали более 1,3 тыс. заявок на получение выплаты для приобретения техсредств реабилитации

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 1,3 тыс. онлайн-заявок на получение выплаты на приобретение технических средств реабилитации, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь», для ее получения нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить банковские реквизиты для перечисления средств.

Отметим, что технические средства реабилитации представляют собой средства, которые облегчают жизнедеятельность людей с инвалидностью. К ним относятся медицинская кровать, очки для коррекции зрения и другие.

Напомним, что услуги на региональном портале предоставляют в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.