С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 2 тыс. онлайн-заявлений на получение охотничьего билета, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу предоставляют бесплатно в течение пяти рабочих дней. Ее могут получить совершеннолетние жители Подмосковья, у которых нет судимости. Кроме того, они должны знать требования охотничьего минимума. Для подачи заявление, нужно заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.