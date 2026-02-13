Жители Подмосковья подали более 2 тыс. онлайн-заявок на поверку газовых счетчиков

По итогам 2025 года онлайн-услугой «Поверка бытовых приборов учета газа» в Подмосковье воспользовались более 2 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг в блоке «Полезная информация», а также в разделе «Жилье» — «Газоснабжение». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что услуга доступна для физических лиц. Поверку газового счетчика нужно делать раз в 6-10 лет в соответствии со сроками, указанными в паспорте прибора. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму и выбрать желаемую дату проведения работ.

