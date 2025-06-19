Жители Подмосковья подали более 22 тыс. онлайн-заявок на компенсацию оплаты детского сада

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 22 тыс. заявлений на получение компенсации за оплату детского сада, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна для родителей и законных представителей, которые заплатили за присмотр и уход за ребенком в региональном дошкольном учреждении. Размер компенсации варьируется в зависимости от количества детей в семье, средней платы за детсад в регионе и не только. Подать заявку на нее можно на портале в разделе «Образование» — «Образование для детей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.