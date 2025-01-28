Жители Подмосковья подали более 30 тыс. заявлений на компенсацию за домашний телефон

По итогам 2024 года жители Подмосковья подали более 30 тыс. онлайн-заявлений для оформления ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сделать это можно на региональном портале госуслуг в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Для этого нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления. Воспользоваться услугой могут ветераны труда или военной службы, лица, награжденные медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и ряд других льготников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.