Жители Подмосковья подали более 300 заявок на запись в школу приемных родителей

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 300 заявлений для зачисления на курс подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Найти услугу записи в школу приемных родителей можно в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Для ее получения нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления. Пользователи смогут выбрать округ и школу из представленного списка. В ведомстве уточнили, что услуга предоставляется бесплатно.

