Жители Подмосковья подали более 60 тыс. заявлений на «Стрелку»

С начала 2025 года жители Подмосковья воспользовались услугой «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» более 60 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Найти услугу можно в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Соцпомощь». С ее помощью пользователи могут подтвердить право на льготу, получить карту, восстановить защитный код карты и не только. Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Напомним, что услуги на портале оказывают в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.