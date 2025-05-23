Жители Подмосковья подали более 60 тыс. заявлений на «Стрелку»
Более 60 тыс. онлайн-заявлений на «Стрелку» подали в Подмосковье
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
С начала 2025 года жители Подмосковья воспользовались услугой «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» более 60 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Найти услугу можно в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Соцпомощь». С ее помощью пользователи могут подтвердить право на льготу, получить карту, восстановить защитный код карты и не только. Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму.
Напомним, что услуги на портале оказывают в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.