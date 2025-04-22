Жители Подмосковья подали более 640 онлайн-заявлений на комплексную услугу «Ветеран труда»

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 640 заявлений на комплексную услугу «Ветеран труда», сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться ею можно в разделе «Комплексные услуги». Она позволяет пользователям получить по одному заявлению услугу по присвоению звания ветерана, оформлению социальной карты, назначению компенсации расходов на коммунальные услуги. Кроме того, им доступно назначение ежемесячной денежной выплаты и предоставление компенсации за домашний телефон. Услуги предоставляют бесплатно, для этого нужно заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.