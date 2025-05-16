Жители Подмосковья подали более 700 онлайн-заявок на получение справок в сфере опеки

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 700 онлайн-заявок на получение справки в сфере опеки и попечительства, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках услуги пользователи могут получить справку о выплатах опекуну, лишении, ограничении родительских прав, а также об отмене усыновления, отстранении от обязанностей и справки в сфере опеки и попечительства. Для этого нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму, услуга размещена в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь».

Напомним, что госуслуги на портале предоставляют в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.