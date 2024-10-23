Жители Подмосковья подали более десяти тысяч заявлений на приватизацию жилья в этом году

С начала 2024 года жители Подмосковья подали более 13,5 тысячи заявлений на приватизацию муниципального жилого помещения через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться услугой можно на портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Перед отправкой заявления нужно выбрать муниципальное образование, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Услуга предоставляется бесплатно, оформление приватизации доступно один раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.