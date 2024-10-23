Жители Подмосковья подали более десяти тысяч заявок на получение выписки из реестра собственности

Жители Подмосковья воспользовались комплексной услугой «Выписка из реестра собственности» на региональном портале услуг более 11 тысяч раз, ее запустили в марте 2023 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Наиболее часто заявки подавали для получения информации о квартирах, земельных участках и помещениях свободного назначения. Воспользоваться услугой можно на портале в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения», она доступна для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.