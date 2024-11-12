Жители Подмосковья подали более двух тысяч заявлений в детские сады за неделю

За неделю услугой онлайн-записи детей в дошкольные образовательные учреждения воспользовались более двух тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Образование» — «Образование детям». Она доступна для родителей или законных представителей ребенка, которые имеют временную или постоянную регистрацию в регионе. Подача заявления доступна с момента рождения ребенка и до семи лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.