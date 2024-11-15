Жители Подмосковья подали более тридцати тысяч онлайн-заявлений на бесплатное зубопротезирование

С начала 2024 года жители Подмосковья подали 31 тысячу заявлений на бесплатное зубопротезирование, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться услугой могут ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры и другие льготные категории граждан. Для этого они должны проживать на территории региона и должны иметь показания к процедуре. Услуга размещена в разделе «Соцподдержка» — «Документы, подтверждающие льготу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.