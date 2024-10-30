Жители Подмосковья подали более тридцати тысяч заявлений на запись в кружки и секции за неделю

На прошлой неделе жители Подмосковья воспользовались услугой онлайн-записи в кружки и секции на региональном портале госуслуг 34 тысячи раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С помощью данной услуги пользователи могут записаться сразу в несколько кружков и секций по одному заявлению, для этого нужно перейти в раздел «Комплексные услуги», выбрать необходимые параметры и авторизоваться через ЕСИА. Далее нужно будет заполнить онлайн-форму заявления и прикрепить скан-копии документов. С начала 2024 года возможностью воспользовались уже более 913 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.