Жители Подмосковья подали более тысячи онлайн-заявок на регистрацию домашних питомцев

С начала 2024 года жители Подмосковья подали около 1,2 тысячи заявок на регистрацию домашних животных, данный сервис размещен на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве напомнили, что регистрации в регионе подлежат собаки любой породы старше трех месяцев. Для этого нужно перейти в раздел «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». Там пользователям нужно будет авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму, прикрепить фото питомца и его ветеринарный паспорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.