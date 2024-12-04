Жители Подмосковья подали более тысячи заявлений на получение информации об объектах культурного наследия

Жители Подмосковья подали более 1,5 тысячи заявлений на получение информации об объектах культурного наследия, сделать это можно в режиме онлайн на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что такие данные могут потребоваться для определения статуса и категории охраны объекта, получения информации о возможных ограничениях и оформления налоговых льгот. Воспользоваться услугой можно в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения». Перед этим нужно будет заполнить онлайн-форму заявления. К запросу также необходимо приложить документ, удостоверяющий личность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.