Жители Подмосковья подали около 65 тыс. онлайн-заявлений на компенсацию за домашний телефон

По итогам 2025 года жители Подмосковья подали около 65 тыс. онлайн-заявлений на получение ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» — «Другое», для ее получения нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Компенсация полагается ветеранам труда или военной службы при достижении ими пенсионного возраста, ветеранам труда предпенсионного возраста и жителям без группы инвалидности, награжденным медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

