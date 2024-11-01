Жители Подмосковья подали около пятидесяти тысяч онлайн-заявлений на государственную соцпомощь
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С начала 2024 года жители Подмосковья воспользовались услугой «Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области», размещенной на региональном портале госуслуг, почти 50 тысяч раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Она размещена в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Пользователям нужно будет авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму, чтобы подать заявление. Поддержку предоставляют малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам, семьям, состоящим из ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионерам и другим категориям граждан.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.