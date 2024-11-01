Жители Подмосковья подали около пятидесяти тысяч онлайн-заявлений на государственную соцпомощь

С начала 2024 года жители Подмосковья воспользовались услугой «Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области», размещенной на региональном портале госуслуг, почти 50 тысяч раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.