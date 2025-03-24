Жители Подмосковья подали почти 10 тыс. онлайн-заявлений для получения справки на бесплатное зубопротезирование

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 8 тыс. заявлений на получение справки, подтверждающей право на бесплатное зубопротезирование, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Соцподдержка» — «Документы, подтверждающие льготу». Для ее получения нужно посетить стоматолога и оформить заявку на портале. Такая возможность есть у ветеранов труда и военной службы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и других льготников, которые зарегистрированы в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.