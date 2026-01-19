Жители Подмосковья подали почти 10 тыс. онлайн-заявлений на получение охотничьего билета
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Королев]
В 2025 году в Подмосковья подали более 7 тыс. заявлений на получение охотничьего билета, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услугу можно найти в разделе «Документы» – «Спецразрешения», для ее получения нужно заполнить онлайн-форму и прикрепить личную фотографию. Оформить билет могут дееспособные жители Подмосковья старше 16 лет, которые не имеют судимости. В рамках услуги пользователи также могут подать заявление на аннулирование охотничьего билета.
