Жители Подмосковья подали почти 10 тыс. онлайн-заявлений на получение охотничьего билета

В 2025 году в Подмосковья подали более 7 тыс. заявлений на получение охотничьего билета, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Документы» – «Спецразрешения», для ее получения нужно заполнить онлайн-форму и прикрепить личную фотографию. Оформить билет могут дееспособные жители Подмосковья старше 16 лет, которые не имеют судимости. В рамках услуги пользователи также могут подать заявление на аннулирование охотничьего билета.

