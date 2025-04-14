Жители Подмосковья подали почти 15 тыс. онлайн-заявок на получение справок по соцуслугам

С начала 2025 года жители Подмосковья воспользовались комплексной услугой «Справки Минсоцразвития МО», размещенной на региональном портале госуслуг, более 12 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Она позволяет получить справки о предоставлении пособий, компенсаций и других видов соцподдержки, а также справку о среднедушевом доходе семьи. Последняя нужна для получения бесплатной юридической помощи. Для этого пользователям нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, указать цель обращения и заполнить электронную форму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.