Жители Подмосковья подали почти 15 тыс. онлайн-заявок на прикрепление к поликлинике

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 12 тыс. онлайн-заявлений на прикрепление к поликлинике, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Здоровье» — «Медицинская помощь», для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. В ведомстве уточнили, что жители региона могут менять медучреждения один раз в год. Исключения составляют случаи, когда пациенты меняют место жительства или место пребывания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.