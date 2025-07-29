Жители Подмосковья подали почти 2 тыс. онлайн-заявок на получение справок из военкоматов

В Подмосковье жители подали более 1,8 тыс. онлайн-заявок на получение справок из военкоматов, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Личные документы» — «Справки», там пользователи могут оформить 25 видов справок по одному заявлению. Они могут потребоваться для оформления пенсий, пособий и других льгот. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму, услугу предоставят в течение одного рабочего дня.

Напомним, что услуги на портале можно получить в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.