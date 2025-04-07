Жители Подмосковья подали почти 20 тыс. онлайн-заявок на получение экстренной соцпомощи

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 15 тыс. заявлений на оформление экстренной социальной помощи, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Чтобы воспользоваться ею, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Услуга доступна для жителей региона, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Например, из-за инвалидности, безработицы, неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью и так далее. Отметим, что получить экстренную соцпомощь можно один раз в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.