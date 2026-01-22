Жители Подмосковья подали почти 20 тыс. онлайн-заявок на ремонт и замену газового оборудования

По итогам 2025 года жители Подмосковья воспользовались услугой по ремонту и замене газового оборудования более 19 тыс. раз. Информация размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму, ее рассмотрят в течение трех рабочих дней. После этого заявителю перезвонят, чтобы подтвердить дату и время выезда специалиста. Акт о проведении работ, подписанный АО «Мособлгаз», поступит в личный кабинет.

