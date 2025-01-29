Жители Подмосковья подали почти 200 тыс. заявлений на присвоение и аннулирование адреса

В 2024 году жители Подмосковья подали более 186 тыс. онлайн-заявлений на присвоение и аннулирование адреса, данная услуга стала одной из самых востребованных на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что воспользоваться ей могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Адрес можно присвоить машино-месту, помещению, зданию или сооружению, а также объекту незавершенного строительства. Перед подачей заявления нужно проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.