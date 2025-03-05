Жители Подмосковья подали почти 4 тыс. онлайн-заявок на регистрацию питомцев

С начала 2025 года в Подмосковье подали более 3,8 тыс. заявлений на регистрацию домашних животных, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого нужно перейти в раздел «Домашние животные» авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить фото питомца и его ветеринарный паспорт, если он есть. Обязательной регистрации подлежат собаки любой породы старше трех месяцев, при желании можно поставить на учет и других домашних животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.