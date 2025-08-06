Жители Подмосковья подали почти 40 тыс. онлайн-заявок на прикрепление к поликлинике

С начала 2025 года жители Подмосковья подали 39,5 тыс. онлайн-заявок на прикрепление к поликлинике, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна в разделе «Здоровье» — «Медицинская помощь», для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. В ведомстве уточнили, что менять поликлинику можно не чаще одного раза в года. Исключения составляют случаи изменения места жительства или места пребывания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.