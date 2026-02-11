Жители Подмосковья подали почти 45 тыс. заявок на оформление социальных карт

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 42 тыс. заявлений на оформление социальной карты жителя региона, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» – «Соцкарты и документы», она доступна для льготных категорий граждан, которые зарегистрированы в Подмосковье. Для подачи заявки им нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.

Напомним, что социальная карта предоставляет бесплатный проезд на транспорте Москвы и области, железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, а также скидки в некоторых магазинах и аптеках.

