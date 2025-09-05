Жители Подмосковья подали почти 50 тыс. заявок на выплату для новорожденных

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 41 тыс. заявлений на получение услуги «Предоставление выплаты на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными детьми», сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми», ее могут получить семьи, которые ранее не получали подарочный набор при рождении ребенка. Размер выплаты составляет 20 тыс. рублей, для подачи заявки нужно заполнить данные свидетельства о рождении и указать банковские реквизиты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.