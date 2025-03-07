Жители Подмосковья подали почти 500 тыс. онлайн-заявлений на присвоение статуса многодетной семьи

Жители Подмосковья подали более 400 тыс. онлайн-заявлений на присвоение статуса многодетной семьи, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2025 года услугой воспользовались более 8,6 тыс. раз, она размещена в разделе «Личные документы» — «Соцподдержка». Для ее получения нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Она доступна для семей, а также матерей и отцов-одиночек, которые имеют трех и более родных или усыновленных несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, которые проходят очное обучение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.